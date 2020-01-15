التدريب التحويلي للشباب ومحاربة البطالة في ندوة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهد المبذول من مديرية القوى العاملة لدعم الشباب وتوفير برامج تدريبية في مختلف المجالات من خلال مراكز التدريب المهني .





وأكد على ضرورة تحويل الشباب إلى طاقة منتجة من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة واعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم تعينهم على مواجهة أعباء الحياة وتوفر حياة كريمة.





من جانبه أوضح المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ندوة عن التدريب التحويلي للشباب ومحاربة البطالة بمركز تمكين التابع للمديرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بحضور 55 شاباً وفتاة من الطلبة وخريجي الجامعات.





وأفاد وكيل الوزارة بأن الهدف من الندوة هو إبراز الدور الرئيسي والفعال للتدريب المهني وما يسهم به في تحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة البطالة وتجسيد مفهوم العمل اللائق في مواجهة التحديات المتجددة.





وأشار إلى أن التدريب التحويلي هو تدريب يستهدف تمكين الشخص المتعطل من اكتساب مهارات إضافية في مجال مهنته أو في مجال مهنة ذات علاقة بمهنته أو في مجال مهني جديد لتيسير تلبية متطلبات فرص العمل المتاحة.



