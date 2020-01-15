احمى طفلك.. 7 أسباب تصيبه بـ السمنة المفرطة

زادت مؤخرا ظاهرة سمنة الأطفال على مستوى العالم وخصوصا بعد انتشار محلات الوجبات السريعة، وتطور ألعاب الفيديو والتى تؤثر سلبا على نشاط الطفل البدنى، وعن أهم أسباب سمنة الأطفال وطرق الوقاية منها وعلاجها.



قال الدكتور خالد يوسف أخصائى التغذية والسمنة والنحافة عضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة ، تعتبر السمنة عند الأطفال من أخطر الأمراض التى تواجه الطفل لما تسببه من مشاكل صحية وآثار نفسية سيئة.



كما تعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بأمراض كثيرة، والتى يمكن أن تواجه الطفل فى مراحل مبكرة من عمره، ومن أهم العوامل التى تتسبب فى سمنة الأطفال هى:



1- إلحاح الأم على طفلها لكى يأكل، أو ربط الطعام بتلبية طلبات الطفل، وهو ما يجعله يتناول الطعام حتى تلبى طلباته وليس لشعوره بالجوع، وهو ما يؤدى إلى جعل تناول الطعام غير مرتبط فقط بشعور الجوع وتلك من العادات السيئة التى تظل تلازم الإنسان طيلة حياته، فيبدأ بتكوين عادات سيئة مثل تناول الطعام عند الشعور بالملل أو التوتر أو أى سبب آخر غير الجوع.

2- إعطاء الطفل أغذية غير الحليب فى مرحلة الإرضاع.

3- المبالغة فى استهلاك الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية، مثل الحلوى والشيكولاتة والوجبات المقلية والغنية بالدهون.

4- إهمال تناول وجبة الإفطار والمبالغة فى كميات الطعام فى وجبتى الغداء والعشاء.

5- تعويد الطفل على تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية فى سن مبكر وبكميات غير محدودة، وهو ما يتسبب فى إدمانه لهم .

6- قلة النشاط الرياضى وقضاء ساعات كثيرة أمام التلفاز أو الكومبيوتر أو ألعاب الفيديو.

7- قلة ساعات النوم، وعدم انتظامها، ومن المعروف أن الحصول على الكم الكافى من النوم يساعد على تنظيم عملية حرق السعرات الحرارية بالجسم والعكس صحيح.