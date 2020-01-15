بعد استقالة ميدفيديف.. بوتين يختار رئيس الوزراء الجديد لـ روسيا

أعلن الكرملين هوية رئيس الحكومة الجديد الذي اختاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلفا للمستقيل ديمتري ميدفيديف.





وبحسب روسيا اليوم، قال الكرملين في بيانه إن بوتين عقد اجتماع مع ميخائيل ميشوستن رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية، ودعاه لتولي منصب رئيس الوزراء.





وأضاف البيان أن ترشيح ميشوستن لمنصب رئيس الوزراء للنظر فيه من قبل مجلس الدوما، وذلك بناء على موافقته المبدئية.





وكان ميدفيديف قد قدم استقالة الحكومة اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ بعد اقتراح بوتين تعديلات دستورية من شأنها تحويل مسار السلطة إلى برلمانية بدلا من رئاسية، وتسمح له بالبقاء في منصبه لسنوات عدة.



