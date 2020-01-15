خالد النبوى يكشف عن مشهد كامل من فيلمه يوم وليلة .. فيديو

نشر الفنان خالد النبوي مشهدا كاملا من فيلمه الجديد "يوم وليلة" والذى يعرض حاليا فى جميع دور العرض.



ويظهر خالد النبوى فى المشهد مدافعا عن فتاة ذات قدرات خاصة حيث تتعرض الى الضرب من قبل أطفال الحارة.



ويعلق خالد النبوي على الفيديو قائلا : "منصور الدهبي مش خدام حد.. حصري.. مشهد كامل من فيلم يوم وليلة !! الفيلم دلوقتي فى كل السينمات".



والفيلم يشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.



وتدور جميع أحداث فيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎