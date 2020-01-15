الوزراء والفنانون يساندون مايا مرسي في عزاء ابنها

تستقبل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة عزاء ابنها فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.





حرص وزراء ووزيرات مصر على تقديم واجب العزاء فى فقيد رئيسة المجلس القومى للمرأة منهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسفيرة ميرفت التلاوي والقاضية أمل عمار والداعية عبلة المحلاوى، والفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين والفنان طارق الدسوقى والفنان عمرو سعد .





توفى أمين تامر نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى، مساء أول أمس وفاة طبيعية أثناء نومه وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة أمس .



