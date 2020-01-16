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اقتصاد

تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في بريطانيا

الخميس 16/يناير/2020 - 04:20 ص
تراجع معدل التضخم
تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في بريطانيا
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وكالات
تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي لأدنى مستويات منذ ثلاث سنوات، وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرت اليوم انخفاض معدل التضخم خلال شهر ديسمبر إلى 1.3 في المئة، مقارنة مع 1.5 لشهر نوفمبر 2019م.

في الوقت نفسه، تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يتوقع المستثمرون أن يخفض صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي الفائدة، خلال اجتماعهم يوم 30 يناير الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المستهلك في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2016 .

كما تراجع معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل التضخم في بريطانيا أقل من المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي، وهو 2% منذ أغسطس الماضي، في حين يتوقع المحللون استمرار تراجع معدل التضخم حتى منتصف العام الحالي على الأقل بسبب قوة الجنيه الإسترليني خلال 2019 .

وأثرت توقعات ارتفاع الجنيه الإسترليني على أسواق المال، حيث انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني بنحو 2% منذ بداية العام الحالي، كما تراجعت العملة البريطانية مجددا اليوم بنسبة 0.2% إلى 1.2995 دولار لكل جنيه.

في الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات في بريطانيا يوم 24 يناير الماضي، والتي ستقدم صورة عامة لحالة الاقتصاد في بداية 2020 .
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