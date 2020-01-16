سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

citroen c3 aircross

citroen c3 aircross

citroen c3 aircross





citroen c3 aircross 2020



citroen c3 aircross

citroen c3 aircross





citroen c3 aircross 2020

citroen c3 aircross price

citroen c3 aircross

أعلن وكيل سيتروين في مصر طرح موديلات 2020 من سيارات سيتروينفي السوق المصري، وتقدم السيارةفي مصر بمحرك 1200 سي سي بقوة 110 حصان ومحرك 3 سلندر يوفر لها عزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات، ويمكن للسيارةالتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية، حيث تنقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة، وتستهلك وقودا بمتوسط 5.4 لتر لكل 100 كم.وتأتي السيارةبالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان التي تتنوع بين الفرامل ABS وEBD وESP وكشافات الضباب الأمامية والخلفية وحساسات الركن الخلفية، فيما تتميز السيارة بتجهيزات تشمل كاميرا خلفية ومثبت للسرعة وفتحة السقف وعجلات 17 أو 16 بوصة ومرايا بطي كهربائي واسبويلر في الخلف وزر لتشغيل المحرك.وتأتي السيارةفي مصر بسعر 269.900 جنيه حتى 339.900 لأعلى فئة.