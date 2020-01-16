سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

أعلن وكيل سيتروين في مصر طرح موديلات 2020 من سيارات سيتروين citroen c3 aircross في السوق المصري، وتقدم السيارة citroen c3 aircross في مصر بمحرك 1200 سي سي بقوة 110 حصان ومحرك 3 سلندر يوفر لها عزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات، ويمكن للسيارة citroen c3 aircross التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية، حيث تنقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة، وتستهلك وقودا بمتوسط 5.4 لتر لكل 100 كم.
وتأتي السيارة citroen c3 aircross بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان التي تتنوع بين الفرامل ABS وEBD وESP وكشافات الضباب الأمامية والخلفية وحساسات الركن الخلفية، فيما تتميز السيارة بتجهيزات تشمل كاميرا خلفية ومثبت للسرعة وفتحة السقف وعجلات 17 أو 16 بوصة ومرايا بطي كهربائي واسبويلر في الخلف وزر لتشغيل المحرك.
وتأتي السيارة citroen c3 aircross في مصر بسعر 269.900 جنيه حتى 339.900 لأعلى فئة.
citroen c3 aircross 2020citroen c3 aircross
وتأتي السيارة citroen c3 aircross بالعديد من التجهيزات ووسائل الأمان التي تتنوع بين الفرامل ABS وEBD وESP وكشافات الضباب الأمامية والخلفية وحساسات الركن الخلفية، فيما تتميز السيارة بتجهيزات تشمل كاميرا خلفية ومثبت للسرعة وفتحة السقف وعجلات 17 أو 16 بوصة ومرايا بطي كهربائي واسبويلر في الخلف وزر لتشغيل المحرك.
citroen c3 aircross 2020citroen c3 aircross price
وتأتي السيارة citroen c3 aircross في مصر بسعر 269.900 جنيه حتى 339.900 لأعلى فئة.