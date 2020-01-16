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أخبار العالم

أنباء عن تعرض نجل الداعية أحمد ديدات لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

الخميس 16/يناير/2020 - 08:53 ص
تعرض نجل الداعية
تعرض نجل الداعية أحمد ديدات لمحاولة اغتيال
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن وسائل إعلام جنوب أفريقية تداولت أنباء عن تعرض يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات لإطلاق نار خارج محكمة فيرولام بجنوب أفريقيا، الثلاثاء الماضي.

وقال الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، إن يوسف ديدات لا يزال على قيد الحياة بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإطلاق نار استهدف رأسه خارج المحكمة.

وأضاف مبيلي أن ديدات "البالغ من العمر 65 عاما وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، مصيبًا الضحية في منطقة الرأس". 

وأشار مبيلي إلى أن الضحية نقل إلى المستشفى ومطلق النار "ابتعد من المنطقة إلى جهة غير معلومة".
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