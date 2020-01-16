قبل أيام من محاكمته.. انتصار كبير لـ ترامب

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أن المجلس سيصادق بصورة نهائية اليوم الخميس، على اتفاق التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "يو اس أم سي إيه"، في تصويت سيمثل للرئيس دونالد ترامب "انتصارًا ضخمًا" هو أحوج ما يكون إليه قبل أيام من انطلاق محاكمته البرلمانية.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ "نتوقع أن ينتهي مجلس الشيوخ من "يو إس إم سي إيه" وأن يرسل هذا الاتفاق التجاري إلى الرئيس ترامب لكي يوقعه".





وأضاف أن الإقرار المرتقب لهذه الاتفاقية في مجلس الشيوخ سيشكل "انتصارا ضخما لإدارة" ترامب "ولكن أيضا وبالأخص للعائلات الأمريكية".





ومن المقرر، أن يجري التصويت على مشروع القانون في الساعة 11 صباحًا.





وفي وقت سابق، أقرت لجان عديدة في مجلس الشيوخ مشروع القانون هذا، وقد أصبح جاهزا للتصويت عليه من قبل المجلس بأسره.





وكان مجلس النواب الذي يصوت عليه الديمقراطيون أقرّ هذه الاتفاقية بغالبية كبيرة في 19 ديسمبر.





ويمثل هذا الاتفاق نسخة محدثة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" التي دخلت حيز التنفيذ في 1994 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وما فتئ ترامب ينتقدها على الدوام، معتبراً إياها "أسوأ اتفاق تجاري في تاريخ الولايات المتحدة" بسبب الوظائف الذي خسرها الاقتصاد الأمريكي من جرائه.



