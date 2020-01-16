الحريري: لن نقيل حاكم مصرف لبنان.. وبيروت ليست مستباحة

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، سعد الحريري، قد بحث، مساء أمس الأربعاء، مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الوضع المالي والنقدي في البلاد.





وخلال تصريحات صحفية، أدلى بها للإعلاميين، عقب اللقاء، قال الحريري "تناولنا مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.





وردًا على سؤال حول نيّة الحكومة الجديدة، إقالة حاكم مصرف لبنان، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال الرئيس الحريري: "ليشكلوا الحكومة أولا. وفي الأساس، حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع أن يقيله، ولتتحمل أي حكومة مسئولياتها".





وأضاف: "أنا لن أستبق الأمور. وكأي فريق سياسي، سنعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل، ونرى ما الذي ستنتجه، ومن ثم نقرر موقفنا منها. ألم يكن الرئيس الشهيد يفعل الأمر نفسه؟".





وأدان "الحريري" الأحداث التي شهدتها منطقة الحمرا، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية، وقال: "بيروت ليست مستباحة، ومنطق أن نكسر شوارع الحمرا والصيفي وغيرهما هو منطق مرفوض. وأهل بيروت، وأنا واحد منهم، طفح الكيل لديهم من هذا الأمر، وانتهى".





ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية التي وصلت إليها البلاد.



