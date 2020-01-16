انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مطروح

انطلقت صباح اليوم، الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح في ٨٢ لجنة على مستوى جميع مدارس مطروح.



وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة توافر جميع سبل الراحة داخل اللجان حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في سهولة ويسر.



ووجه بضرورة الالتزام بالأسئلة من المناهج المقررة مع الاستعداد التام في الإدارات التعليمية بالمحافظة من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.



وأكد سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية اليوم الخميس، والتي تبدأ في 82 لجنة على مستوى المحافظة كما تم توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب خلال أدائهم للامتحانات مع تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية وغرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم لتذليل أي عقبات على الفور وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.