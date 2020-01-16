محافظ بني سويف يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، التي انطلقت "اليوم الخميس"، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات، والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان، حيث رافقه خلال الجولة سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف.



وزار المحافظ، عددًا من لجان الامتحانات منها: مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية ، والتي تضم 11 لجنة بها 232 طالبًا، ومدرسة الإيمان للتعليم الأساسي وتضم 11 لجنة بها 214 طالبا، وتجول المحافظ داخل بعض اللجان، للتأكد من الانضباط والالتزام والعمل على توفير الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لتأدية الامتحان ، مشددا على وجود الزائرات الصحيات للتعامل مع أية حالات طارئة ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية "فترة أولى"، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات "فترة ثانية".



كما اطمأن المحافظ على توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة.



وأشارت سهام يوسف وكيل المديرية،إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت "اليوم"بمادتي اللغة العربية والكمبيوتر، وتختتم الخميس المقبل بالجبر و التربية الرياضية، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (الإعدادية العامة) 45 ألفاً و738طالبًا وطالبة موزعين على 277 لجنة ، فيما بلغ عدد طلاب ( الإعدادية المهنية) 1316طالبًا وطالبة موزعين على 8 لجان بإداراتي الفشن وبني سويف، في حين بلغ عدد طلاب الإعدادية " أمل للصم والنور للمكفوفين " 56 طالبًا وطالبة موزعين على 6 لجان على مستوى المحافظة.

