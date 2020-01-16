في ذكرى ميلاد ماما نونا.. تعرف على الفيلم المفضل لدى كريمة مختار

وكانت الراحلة ليست المرشحة الأولى للعمل، فقد سبقها الفنانة إحسان القلعاوى، التى اعتذرت بعد قراءة السيناريو، لتحل كريمة مختار بدلًا منها، وحدث خلاف بينها وبين المنتج أثناء التصوير بسبب اختلاف فى وجهات النظر، إلا أن المشاركين فى العمل تدخلوا لحل الأزمة.





يصادف اليوم، الخميس 16 يناير، ذكرى ميلاد "ماما نونا" الفنانة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا منذ ثلاثة أعوام، وكان رصيد أعمالها الفنية 50 عملا.وكشفت الراحلة، خلال أحد حواراتها، أن أحب عمل لها خلال مشوارها الفنى هو فيلم "الحفيد"، موكدة أنها تعتز به للغاية، وتعتبره من أفضل وأحب أعمالها لأنه يرصد فترة مهمة فى حياة مصر الاجتماعية.يذكر أن الفنانة كريمة مختار رحلت عن عالمنا في عام 2017 عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.