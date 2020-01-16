AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يواجه غينيا في افتتاح بطولة أفريقيا .. تعرف على قائمة الفراعنة

الخميس 16/يناير/2020 - 12:18 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
عبدالله هشام
يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد منافسه غينيا في تمام الواحدة ظهرا ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري .


كما تقام اليوم مواجهات بين كل من تونس و نظيره الرأس الأخضر، والجزائر أمام زامبيا والمغرب ضد الكونغو وليبيا أمام الجابون وكوت ديفوار تصطدم بـ الكاميرون، وأنجولا تواجه نيجيريا.

وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم إفريقيا مع كلا من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا كالتالي :

قائمة مباراة اليوم ( ١٦ لاعب )
حراسة المرمى
كريم هنداوي - عصام الطيار
الجناح الأيمن
محمد سند - اكرم يسري
الظهير الأيمن :
أحمد الأحمر - محسن رمضان
صانع الألعاب
احمد هشام - سيف الدرع
الظهير الأيسر
يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح
الجناح الأيسر
عمر الوكيل - محمد مؤمن
لاعب الدائرة
وسام نوار - خالد وليد - ابراهيم المصري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الفراعنة: جاهز بخلطة سرية للتتويج بأمم أفريقيا لليد

21 لاعبا في قائمة منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في البطولة الإفريقية

ننشر مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

كل ما تريد معرفته عن بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد تتوجه إلى تونس للمشاركة في أمم أفريقيا..غدا

بعثة منتخب مصر لكرة اليد تتوجه لتونس للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال الأبرز وبلال الأخير.. الرهانات حيلة النجوم لاستعادة بريقهم المفقود

أول تعليق من قاهر الأهلي بعد انضمامه لاتحاد جدة السعودي

ارتدوا الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر حتى السبت

15 مليون جنيه.. كيم كارداشيان تستعرض غرفة ملابسها

شاهد.. لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين

بعد فقدان 20 كيلو.. أديل تخطط لخسارة وزنها مرة أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد للمرة الأولى شيفروليه إيكوينوكس 2021 فيس ليفت بعد تسريبها .. صور

هبوط جزئي بكوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. صور

15 مليون جنيه.. كيم كارداشيان تستعرض غرفة ملابسها