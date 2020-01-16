منتخب مصر لكرة اليد يواجه غينيا في افتتاح بطولة أفريقيا .. تعرف على قائمة الفراعنة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد منافسه غينيا في تمام الواحدة ظهرا ، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري .





كما تقام اليوم مواجهات بين كل من تونس و نظيره الرأس الأخضر، والجزائر أمام زامبيا والمغرب ضد الكونغو وليبيا أمام الجابون وكوت ديفوار تصطدم بـ الكاميرون، وأنجولا تواجه نيجيريا.



وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم إفريقيا مع كلا من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا



وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا كالتالي :



قائمة مباراة اليوم ( ١٦ لاعب )

حراسة المرمى

كريم هنداوي - عصام الطيار

الجناح الأيمن

محمد سند - اكرم يسري

الظهير الأيمن :

أحمد الأحمر - محسن رمضان

صانع الألعاب

احمد هشام - سيف الدرع

الظهير الأيسر

يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح

الجناح الأيسر

عمر الوكيل - محمد مؤمن

لاعب الدائرة

وسام نوار - خالد وليد - ابراهيم المصري



