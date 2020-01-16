القضاء اللبنانى يحسم الجدل حول فيديوهات قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

كشف مصدر رفيع المستوى بالقضاء اللبناني أن فيديوهات كاميرات مراقبة منزل نانسي عجرم ليست مفبركة، كما ادعى أهل ودفاع القتيل السوري محمد حسن الموسى، لافتا إلى أنه تم فحص هاتف نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد الحادثة في اليوم التالي.



وأفادت تقارير لبنانية أمس، الأربعاء، بأن القضاء اللبناني وجه لفادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.



وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".



ويأتى قرار القاضية غادة عون بما يعنى أن ينتظر الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم، عقوبة 15 عاما فى حالة ثبوت واقعة القتل العمد، وإما تنتظره البراءة فى حالة ثبوت أن ما فعله دفاع عن النفس.



وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.