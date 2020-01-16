رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور مهرجان الهجن

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متوجها إلي مدينة شرم الشيخ، لحضور انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، والذى يستضيفه مضمار سباقات الهجن بمدينة السلام بالتعاون مع الإمارات والتي تستمر فعالياته حتي الثامن عشر من يناير الجارى.





وتم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس الوزراء، من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وغادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ.





وينطلق، بعد قليل، مهرجان شرم الشيخ التراثي الأول برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وذلك بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، والذي سوف يشهد عروضا وسباقات للهجن ومعارض التراث البدوي والإماراتي بمشاركة وتعاون دولة الإمارات العربية الشقيقة.





ويتضمن المهرجان استعراض مهارات الهجن لدولة الإمارات الشقيقة وسباق للهجن للقبائل المصرية، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية،لأكثر من 100 عارضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة.



