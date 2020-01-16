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أخبار البلد

قومي حقوق الإنسان ينظم ندوة تحت عنوان دولة القانون

الخميس 16/يناير/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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أمانى نوار
ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة ندوة تحت عنوان "دولة القانون" يوم 21 يناير الجارى.

يشارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الإجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان" ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.

تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
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