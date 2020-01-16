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فن

جنازة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود.. غدا

الخميس 16/يناير/2020 - 03:29 م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
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قسم الفن
استقرت أسرة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن موعد صلاة الجنازة التي ستقام غدًا، الجمعة، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كانت أسرة ماجدة الصباحي اختارت في البداية تشييع الجثمان من مسجد الحصري في السادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة، ولكن كانت هناك رغبة لدى بعض أفراد الأسرة في تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى أن تم الاستقرار بشكل نهائي على مكان الجنازة في مسجد مصطفى محمود.

اسم ماجدة الصباحي الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت الفنانة ماجدة الصباحي التي رحلت عن دنيانا منذ قليل عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة نافع.
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