نقابة المنيا تتقدم ببلاغ للنائب العام عن حادث طبيبات الكريمات.. تفاصيل

أصدرت نقابة الأطباء بالمنيا بيانا بشان الحادث الأليم بالكريمات الذي اسفر عن وفاة طبيبتين واصابة 14 اخرين .



وقالت فيه ان الحادث لن يمر مرور الكرام ويجب محاسبة المسئولين بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا الذين استخفوا بسلامة ومصلحة الطبيبات وقاموا بإبلاغهن بضرورة السفر للقاهرة قبلها بمدة غير كافية دون توفير مكان مناسب للمبيت أو منحهم الوقت الكافي للحجز في القطار أو توفير وسيلة نقل آمنة خاصة في ظل الطقس السيئ وخطورة السفر على الطرق الصحراوية في ساعات الصباح الأولى مع الاصرار على تنفيذ التعليمات العقيمة دون ترو أو حساب لمخاطر السفر في هذه الظروف والتي كان ثمنها هو دماء بناتنا الغالي .



ونعت النقابه في بيانها الزميلتين الشهيدتين الطبيبة رانيا محرم محمد حسين والطبيبة سماح نبيل عوض وتدعو للزميلات المصابات بسرعة الشفاء



واوضح البيان انه فور وقوع الحادث انتقل مجلس نقابة أطباء المنيا الى المستشفيات المحول اليها ضحايا الحادث للإسراع في انهاء إجراءات دفن الشهيدتين ومتابعة علاج المصابات.



واشار البيان ان نقابة الأطباء لم ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأطباء وتصعيد الامر لأعلى المستويات وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة أطباء المنيا في اجتماعه الطارئ اليوم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع كل المتسببين في هذه المأساة وتكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وكذا التواصل مع نواب البرلمان لعمل استجواب عاجل في مجلس النواب لوزيرة الصحة بشأن الحادث ومطالبة الدولة بمعاملة الضحايا واسرهم معاملة الشهداء ماديًا وادبيًا والمطالبة باعتبار كل الحالات إصابة عمل.



وتقديم الدعم المادي والمعنوي من كل من نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية للضحايا.



والمطالبة بإنهاء المركزية لهذه الدورات وإقامة مركز تدريب بالمحافظة ، مع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابة في كل ما يتعلق بأنشطة المديرية التي تخص الأطباء.



ومطالبة وزارة الصحة بعمل تعاقدات مع هيئة السكة الحديد على غرار الهيئات الأخرى وتكليف أعضاء المجلس بالانتقال لمتابعة حالة الطبيبات المصابات يوميًا والمجلس في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات السابقة.