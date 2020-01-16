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رياضة

20 لاعبا في أول اختبار لحمادة صدقي مع سموحة قبل مواجهة الإسماعيلي

الخميس 16/يناير/2020 - 04:56 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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عبدالله هشام
أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة، عن اختيار ٢٠ لاعبا للدخول فى معسكر مغلق ابتداء من غد الجمعة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز أ .

ضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان ، عمر صلاح ، حسين تيمور ، كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد جمال ، إسلام جمال ، يوسف ديوب ، شريف رضا ، محمود حليمو ، خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، فوزى الحناوى ، محمد الترهونى ، ناصر ماهر ، أحمد مكي ، محمد طلعت ، حسام حسن .

وتعتبر المباراة هي المهمة الأولى لـ حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة الذي تولى مهمته التدريبية خلال الأيام الماضية.
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