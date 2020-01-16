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أخبار العالم

لؤلؤة الخليج.. كيف أصبحت دبي رقما في معادلة السياحة العالمية؟

الخميس 16/يناير/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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سعيد العربي
لؤلؤة الخليج.. كيف
دبي هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الإمارات العربية المتحدة وتقع على الساحل الجنوبي الشرقي للخليج العربي وهي واحدة من الإمارات السبع التي تشكل الدولة.

وتعتبر دبي الثانية بين الإمارات السبع من حيث المساحة، ويعود تأسيسها إلى عام 1833 عندما استقر ما يقارب من ثمانمائة شخص من قبيلة بني ياس بقيادة آل مكتوم عند منطقة الخور، والذي يقسم المدينة إلى جزءين: ديرة وبر دبي، ويعتمد اقتصاد دبي بشكل أساسي على قطاعات التجارة، والخدمات، والتمويل، والسياحة.

وتقع دبي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي للخليج العربي، وبطول يبلغ نحو 72 كيلو مترا، وتحدها أبو ظبي من الجنوب، والشارقة من جهة الشمال الشرقي. ترتفع دبي عن مستوى سطح البحر بحوالي 16 مترا (52 قدمًا).

تضم دبي العديد من الشواطئ الرملية في الجانب الغربي، وأشجار المانجروف الاستوائية في الجانب الشرقي من الخور، والعديد من الصحاري في المناطق الداخلية، إضافة للوديان في منطقة حتا.

تتميز الإمارة بتنوعها الثقافي، ومعالمها الأيقونية، وتستقبل ملايين الزائرين من طالبي المتعة والأعمال كل عام، ومن جميع أنحاء العالم.

وتعتبر دبي مدينة عالمية بكل المقاييس بعمرانها الذي يجمع بين الحداثة والأصالة وبإطلالتها الساحرة على الصحراء العربية ومعالمها الفريدة ما يجعلها غنية ومتنوعة بحيث تحتضن مشاريع سياحية تعد الأضخم والأكثر تميزًا على مستوى العالم، منها على سبيل المثال أضخم نافورة راقصة، وأعلى مبنى، والذي يتمثل في برج خليفة بحيث يتكون من ١٦٣ طابقا.

وحققت الفنادق مؤشرات ايجابية في النمو والازدهار من حيث عدد النزلاء وعدد المنشآت، فعلى سبيل المثال ارتفع عدد الغرف الفندقية في إمارة دبي إلى 115 ألفًا و967 غرفة خلال عام 2018 وفي أبوظبي سجل القطاع الفندقي أرقامًا قياسية جديدة مستقطبة 5 ملايين و45 ألف نزيل في 168 منشأة فندقية.
لؤلؤة الخليج.. كيف
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