AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار ينخفض في 10 بنوك بنهاية الأسبوع

الخميس 16/يناير/2020 - 07:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار لـ 15.7794 جنيه للشراء، و15.8794 جنيه للبيع حسب اخر إعلان للبنك المركزي المصري.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع متراجعا بنحو 3 قروش.

وانخفض في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع ليخسر 4 قروش.

وكذا واصل الدولار تراجعه في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع فاقدا نحو 3 قروش.

وانخفض الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع ليفقد نحو 4 قروش.

وتراجع سعر الدولار في بنكي القاهرة، والإسكندرية بنحو 3 قروش مسجلا 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وانخفض 4 قروش في بنكي كريدي أجريكول، والبركة إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 25-11-2019

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2019

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 2-12-2019

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 4-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 9-12-2019 في البنوك

ارتفاع طفيف فى سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-12-2019

ترشيحاتنا

رامى جمال من داخل المستشفى قبل خضوعه لجراحة: العملية بكرة الصبح

أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة النادي الأهلي.. تفاصيل

زوجة حمدى النقاز تتألق بإطلالة عصرية ساحرة .. شاهد

أليو بادجي يصل إلى القاهرة.. ويجري الكشف الطبي غدا

وفاة ماجدة الصباحي .. موعد ومكان الجنازة

صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

أم تركت طفلها بمفرده 5 دقائق كادت تواجه 3 آلاف دولار خسائر.. شاهد