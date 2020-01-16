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أخبار العالم

سلطان عمان يتلقى اتصالا من ترامب.. ماذا قال له ؟

الخميس 16/يناير/2020 - 07:48 م
سلطان سلطنة عمان،
سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق
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شيماء مصطفى
تلقى سلطان سلطنة عمان، هيثم بن طارق بن تيمور، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أعرب ترامب خلال اتصاله الهاتفي عن حزنه وأسفه البالغ ومواساته لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السلطنة في مصابها الكبير.

كما أعرب ترامب، عن أطيب تمنياته للسلطان هيثم لمواصلة المسيرة المباركة للسلطان قابوس في قيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار، فضلًا عن زيادة التطور والنماء لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

من جانبه أعرب السلطان هيثم بن طارق عن بالغ شكره وتقديره للرئيس ترامب، على مشاعره الطيبة ومواساته الصادقة وتمنياته الخالصة، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللشعب الأمريكي الصديق والتقدم والرقي للعلاقات المتينة بين البلدين وشعبيهما.

يشار الى ان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، رحل مساء الجمعة الماضية عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وخلف السلطان ابن عمه، هيثم بن طارق، الذي أدى اليمين الدستورية كقائد جديد في المجلس الملكي للأسرة في مسقط.
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