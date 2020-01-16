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أخبار البلد

اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية بنظيريه اليوناني والإيطالي

الخميس 16/يناير/2020 - 08:06 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية كل من اليونان وإيطاليا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية تم التركيز على استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلًا على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.

وقال البيان إنه تم الإعراب خلال الاتصاليّن عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية، كما كان هناك توافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلًا من المُغامرة مُجددًا بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.
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