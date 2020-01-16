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منوعات

شاهد.. رد فعل رضيع يرى المطر للمرة الأولى في حياته

الخميس 16/يناير/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد رد فعل طفل عمره 18 شهرًا لدى رؤيته المطر لأول مرة في حياته، وسط أزمة الجفاف التي تعاني منها أستراليا وفي ظل حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد.

وقامت والدة الطفل "تيفاني ماكنزي" بتصوير هذا الفيديو، الذي يظهر فيه الطفل "سوني" وهو يمرح ويرقص تحت مياه الأمطار التي كانت تهطل بغزارة على مزرعة عائلته في مدينة "سكون" بولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية.

وبدا الطفل، الذي لم يسبق له أن رأى المطر في حياته، في بداية الفيديو وكأنه يحاول استكشاف ما يحدث وأخذ يركض ذهابًا وإيابًا في حديقة المنزل تحت مياه الأمطار، وقد بدت عليه علامات الدهشة وكذلك السعادة.

يشار إلى أن ذلك الفيديو حصد آلاف المشاهدات والإعجابات بعد مشاركته على مواقع التواصل، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد، كما تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن والدة الصبي قولها إن طفلها ركض للخارج بعد أن انتبه إلى سقوط الأمطار وأخذ يسير تحت مياه الأمطار وبدا مستمتعًا للغاية بالأمر، خاصة وأنه لم يسبق له القيام بذلك، وكان الأمر بمثابة تجربة جديدة بالنسبة إليه، وكان رد فعله لا يُنسى بدون شك، ومن ثم قررت والدته تصويره لتوثيق هذه اللحظة.

وتابعت موضحة أنه لم يسبق أن شهدت المنطقة التي يقيمون بها سقوط الأمطار بهذا الشكل منذ أكثر من ثلاث سنوات.


شاهد.. رد فعل رضيع يرى المطر للمرة الأولى في حياته
شاهد.. رد فعل رضيع يرى المطر للمرة الأولى في حياته
شاهد.. رد فعل رضيع يرى المطر للمرة الأولى في حياته
شاهد.. رد فعل رضيع يرى المطر للمرة الأولى في حياته
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