كارتيرون يكشف عن رأيه في شيكابالا بعد مباراة الجونة

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق خلال مباراة الجونة بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ١٣ لبطولة الدوري.



وتحدث كارتيرون مع الجهاز المعاون وأثنى على مستوى وقدرات اللاعب وأبدى اعجابه بارتباطه بجماهير الزمالك وعشقهم له.



وقام المدير الفني للفريق الأبيض بوصف ، شيكابالا بأنه "بابا" الزملكاوية تعبيرا عن ارتباطهم الكبير به، والمساندة الكبيرة التي لاقاها بعد عودته للمشاركة.



ويستعد الفريق الابيض لمواجهة المصري البورسعيدي الإثنين المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز.

