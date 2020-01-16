AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالاسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم "ميكروباص وملاكي" بسوهاج

الخميس 16/يناير/2020 - 11:18 م
إصابة ٧ أشخاص في
إصابة ٧ أشخاص في تصادم "ميكروباص وملاكي" بسوهاج
Advertisements
خالد رياض
استقبل مستشفي البلينا المركزي بسوهاج، ٧ مصابين في تصادم "ميكروباص وملاكي" أمام مدخل قرية برديس دائرة مركز البلينا، تم تحويل ٣ منهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفي البلينا المركزي، بوصول كل من مرتضى ناصر الدين، ٣٨ عاما، مصابا كسر مضاعف بالساق اليمنى، حنان رمضان، ٧٠ عاما، مصابة باشتباه كسر بالفك السفلى واليد اليمنى، حسنى عبد الراضي صديق، ٥٠ عاما، مصابا بجرح قطعى بالجبهة واشتباه كسر بالساق اليسرى، انجى الضبع ميخائيل، ٢٣ عاما، مصابة سحجات وكدمات متفرقة، مريم مدحت صابر، ٢١ عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، انور عبد النور، ٢٢ عاما مصابا بسحجات وكدمات متفرقة، مارينا انور عبد النور، ١٩ عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بسبب التجاوز الخاطئ، تم تحويل ٣ حالات لمستشفى سوهاج الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

اخبار الحوادث.. مصرع شخصين وإصابة 26 في حوادث بـ أبوقرقاص والبحيرة.. إصابة اثنين فى تصادم بـ شارع في زفتي

مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 2 في تصادم بسوهاج

مصرع سائق وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بسوهاج

نزيف الأسفلت .. مصرع شخصين وإصابة 25 فى تصادم اتوبيس وسيارة نقل ببني سويف .. وسوء الاحوال الجوية يتسبب فى 5 حوادث بـ 3 محافظات

ترشيحاتنا

سواريه جريء.. درة تتألق في عرض أزياء للمحجبات بحضور نيللي كريم وبسمة.. صور

قرار هام من ولي عهد دبي بشأن الأندية الرياضية

أسوان: سنتعاقد مع 3 لاعبين من الزمالك.. وأداؤنا أمام المصري سيغير مركزنا بالدوري

رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بـ مصر حال التدخل التركي وإرسال قوات عسكرية

أخبار الرياضة.. الأهلي يتعاقد رسمياً مع بادجي.. الزمالك يضع شرطاً لخوض السوبر الأفريقي في قطر.. عقوبة مغلظة على أزارو

بالأرقام والمواعيد.. التفاصيل الكاملة لصفقة الأهلي الجديدة..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة