بالاسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم "ميكروباص وملاكي" بسوهاج

استقبل مستشفي البلينا المركزي بسوهاج، ٧ مصابين في تصادم "ميكروباص وملاكي" أمام مدخل قرية برديس دائرة مركز البلينا، تم تحويل ٣ منهم لمستشفي سوهاج الجامعي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفي البلينا المركزي، بوصول كل من مرتضى ناصر الدين، ٣٨ عاما، مصابا كسر مضاعف بالساق اليمنى، حنان رمضان، ٧٠ عاما، مصابة باشتباه كسر بالفك السفلى واليد اليمنى، حسنى عبد الراضي صديق، ٥٠ عاما، مصابا بجرح قطعى بالجبهة واشتباه كسر بالساق اليسرى، انجى الضبع ميخائيل، ٢٣ عاما، مصابة سحجات وكدمات متفرقة، مريم مدحت صابر، ٢١ عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، انور عبد النور، ٢٢ عاما مصابا بسحجات وكدمات متفرقة، مارينا انور عبد النور، ١٩ عاما، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بسبب التجاوز الخاطئ، تم تحويل ٣ حالات لمستشفى سوهاج الجامعي.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.