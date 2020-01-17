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رياضة

مدرب بيراميدز: الأهلي بعيد عن أندية الدوري وحظوظنا كبيرة في الكونفدرالية.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:08 ص
تشاتشيتش
تشاتشيتش
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محمد رشاد
أكد أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنه يحاول تحقيق ما يُمكن إنجازه مع الفريق خلال الفترة الجارية.

وتعادل الاتحاد السكندري مع بيراميدز بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

وأضاف تشاتشيتش خلال لقائه بقناة أون سبورت، عقب المباراة: "أحاول ان أحقق ما يمكن تحقيقه، ومتواجد منذ وقت قصير مع الفريق، نمتلك لاعبين لهم قدرات جيدة".

وتابع: "الدوري المصري به فرق جيدة، هناك فرق كثيرة على مستوى جيد في الدوري، ومن الصعب توقع نتائج المباريات لأنها تكون صعبة ، أؤمن أننا من مباراة لأخرى سيكون هناك تحسن في الأداء والنتائج".

واستطرد: "أقوى الفرق المتواجدة في الدوري الفريق المتصدر الأهلي من غير أي تفكير، متواجد منذ وقت قصير في مصر ومن الصعب أن أعرف كل شىء عن الفرق".

وأردف: "أركز مع اللاعبين والفريق الذي أواجه، وأتعرف على العناصر المتواجدة في بيراميدز والأخطاء لكي أحسن من أداء الفريق ومتفائل بالنتائج بعد ذلك".

وعن المنافسة في الكونفدرالية قال: "في الكونفدرالية لنا حظوظ جيدة ونسير خطوة تلو الأخرى وتصدرنا المجموعة.. نريد أن نصل للنهائي وفي النهاية ممكن نحقق الكأس".

واختتم: "الأهلي بعيد عن الفرق المتواجدة في الدوري ولابد أن نحقق الفوز في مجموعة من المباريات لكي نقترب بعض الشيء".
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