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أخبار البلد

السياحة : تدريب أكثر من 8 آلاف عامل بالقطاع خلال 6 أشهر

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:35 ص
السياحة
السياحة
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محمد الاسكندرانى
عقدت الدكتورة سها بهجت ، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب ، و ناصر تركى ، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماع مع الدكتور بدوى الشحات بدوى ، رئيس جامعة الأقصر والدكتورة صابرين جليل ، عميد كلية السياحة والفنادق ، وذلك لمناقشة سبل تفعيل بروتوكول التعاون بشأن مركز تدريب الطهاة التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقره كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى ، محافظة الأقصر.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة ، وتفعيلًا لإمكانات مراكز التدريب السياحى فى التخصصات الفندقية المختلفة .

فى إطار متابعة وتطوير المنظومة التدريبية للعاملين بالقطاع السياحى وذلك بالتعاون الوثيق بين كل من الإتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وتماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية فى رفع كفاءة العنصر البشرى بالقطاع السياحى المصرى وحيث تم تدريب عدد 8435 من العاملين بالمنشآت الفندقية وكذا عدد 214 من العاملين بغرفة المنشآت السياحية خلال الستة أشهر الماضية ، وذلك على مستوى المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية .

عقدت هبة بكرى ، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد ، بتوجيه دعوة للمدربين والمنسقين بكل من الإتحاد المصرى للغرف السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ، اجتماعا لبحث آراء وملاحظات المدربين والمنسقين تجاه منظومة التدريب ، وذلك فى إطار العمل على ضمان جودة العملية التدريبية للعاملين بالقطاع .
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