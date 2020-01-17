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محافظات

انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر .. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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شمس يونس
انطلق صباح اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر ، فعاليات ماراثون مصر الدولي الـ27 بمشاركة 20 دولة حول العالم وبدأ الماراثون من ساحة أعظم ملكات مصر " حتشبسوت " بالدير البحري بمشاركة 270 متسابقا.

الماراثون ينظم سنويا في بالأماكن الأثرية، للترويج للسياحة، وزيادة الإقبال السياحي على المدينة السياحية الأقصر ويتم تنظيمه لمدة يوم واحد ويشارك فيه جميع الفئات بما فيهم ذوي الإعاقة .

بدأ الماراثون فى تمام الساعة السابعة صباحا وينتهى فى الواحدة ظهرا وهو ينقسم الى ثلاث سباقات منه الماراثون الكامل 42 كيلو ونصف ماراثون 22 كيلو وسباق رمسيس وهو 12 كيلو متر و يمر السباق وسط المناطق الأثرية المختلفة، إذ يتجه مرورا بمدينة هابوا ثم تمثالي ممنون، ثم طريق وادي الملوك ثم معبد سيتي الأول، ورمسيس الثاني، ثم العودة مرة أخرى لمعبد الدير البحرى حتشبسوت.
انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر .. صور
انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر .. صور
انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر .. صور
انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر .. صور
انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر .. صور
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