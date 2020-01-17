طرح بوستر فيلم "ممكن أصورك".. شاهد

طرحت الجهة المنتجة لـ فيلم "ممكن أصورك" البوستر الخاص به الذي حمل صور أبطاله وذلك تمهيدًا لطرحه في جميع دور عرض السينما خلال الفترة المقبلة,





وانتهى أبطال العمل من تصوير كل مشاهد الفيلم ومن المفترض أن يشارك بعدد من المهرجانات الدولية، حيث ينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الروائية القصيرة.





بينما تدور أحداث الفيلم حول معاناة طفل يمر بظروف صعبة في حياته وبمرور الأحداث يتغير كل شئ في حياته.



