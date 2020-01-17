بعد إصابته بالشلل النصفي.. عبد الرحمن يتحدى نفسه برياضة رفع الأثقال

الشلل النصفي السفلي هو ضررا حاصلا في الحبل ألشوكي أو في الأعصاب الآتية منه إليهما الحبل ألشوكي هو مجموعة من الأعصاب الموجودة في داخل قناة في فقرات العمود الفقري, تنقل الإشارات بين الدماغ وبين أعضاء الجسم المختلفة.

قد تكون الإصابة مصحوبة بمضاعفات طبية ناتجة من إعاقة تنظيم عمل الأعضاء الموجودة في القسم السفلي بواسطة الدماغ، مما يؤدي إلى اعتلال حاد وفقدان الأداء.



وعلى الرغم من ذلك هناك ابطال كثيره لديهم هذا المرض ولكن متميزين فى أشياء كثيره مثل الرياضه أو حياتهم العمليه أو تفوقهم الدراسى .



لذلك قامت عدسة " صدى البلد " بإجراء حديث مع أحد أبطال هذا المرض وهو عبدالرحمن احمد البالغ من العمر ٢٢ عام .



بدا عبدالرحمن حديثه انه أصيب بهذا المرض بسبب حادث سير منذ ٦ أعوام ادى الى مشاكل فى الحبل الشوكى والعمود الفقرى لذلك اثرت بشكل كبير على حركته , قام بعمل الكثير من العمليات ثم تركيب شرائح ومسامير .



أضاف قائلا تحسنت حالته بشكل ملحوظ ولكن توقف هذا التحسن نهائيا بالرغم من انه قام بعمل علاج طبيعى ولكن دون جدوى لذلك قرر توقفه ولم يجد سوى التعود على الكرسى المتحرك .



كما أشار الى انه قبل الحادث كان يمارس الغطس و رياضات أخرى لذلك قرر البحث على رياضه يثبت فيها ذاته بجانب الدراسه بحيث لم يتوقف شىء كان يقوم به من قبل .



وتابع قائلا انه اختار رياضه رفع الأثقال ثم دخل اول بطوله له فحصل على المركز الثانى فى بطوله كاس مصر للناشئين ثم بعد عامين ونصف حصل على ٥ بطولات جماعات منها بطوله ثانى و ٤ بطولات اول .



انهى عبد الرحمن حديثه انه يحلم ان يصل الى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ لرفع الأثقال ويكون بطل أولمبي فى كل رياضه يمارسها .