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تكنولوجيا

منها 10 حصرية.. جوجل تعد بأكثر من 120 لعبة لخدمة Stadia

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:02 م
Stadia
Stadia
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شيماء عبد المنعم
قالت شركة جوجل "Google"، أمس، إنها تستعد لإطلاق أكثر من 120 لعبة لخدمة بث الألعاب السحابية التابعة لها إستاديا Stadia في عام 2020، كما تعتزم تقديم أكثر من 10 ألعاب حصرية للمنصة، وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، توفر جوجل لمستخدمي "إستاديا" حاليا 26 لعبة، واحدة منها حصرية، لذا، فإن رفع العدد إلى 120 لعبة يعد قفزة كبيرة، خاصةً أنه لم يمضِ على إطلاق المنصة سوى 3 أشهر، وكانت الشركة قد أكدت سابقا أن توفر للمستخدمين 4 ألعاب حصرية خلال 2020، لذا يبدو أن العدد تضاعف.

وكما أعلنت عملاق التقنية أيضًا عن تحديثات أخرى قادمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة على Stadia، بما في ذلك دعم اللعب بدقة 4K على الويب، ودعم المزيد من هواتف أندرويد، بالنظر إلى أن المنصة لا تدعم حاليا إلا هواتف بكسل التابعة لجوجل، ودعم اللعب لاسلكيا عن طريق الويب من خلال جهاز التحكم الخاص بالمنصة، مقارنةً بالوضع الحالي إذ يجب اللعب عن طريق وصل سلك. كما وعدت الشركة بزيادة قدرات مساعدها الرقمي عند تشغيل Stadia من خلال المتصفح.

يشار إلى أن دعم دقة 4K ليس كما هو متوقع، إذ إن بعض الألعاب، بما في ذلك Destiny 2، تعمل بسرعة 1080 بكسل أقل بكثير ولا تدعم هذه الدقة العالية، كما أن بث الألعاب بدقة 4K يتطلب دفع اشتراك شهري لخدمة إستاديا برو Stadia Pro.

وبدلًا من المستوى المجاني الذي وعدت الشركة الأمريكية بإطلاقه حيث سيتعين عليك فقط دفع مقابل الألعاب، ومع ذلك، فإن دقة 4K من جوجل هي بالتأكيد ذات جودة أعلى من مستوي 1080 بيكسل الجديد، وينبغي أن تجعل الألعاب مثل Destiny 2 تبدو أقل غموضًا على الويب.

جدير بالذكر أن شركة جوجل، أعلنت مؤخرا أنها بدأت قبل أيام في اختبار خدمة إستاديا على الهواتف الذكية من غير سلسلة Pixel التابعة لها، والتي من المقرر طرحها خلال الثلاثة أشهر القادمة.
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