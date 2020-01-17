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أخبار البلد

الري: إزالة 301 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية على مدار أسبوع

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:25 م
تعديات النيل
تعديات النيل
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أ ش أ
ذكر تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات، أنه تم تنفيذ 261,644 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل .. موضحا أنه تم إزالة 301 حالة تعد على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن قطاع حماية النيل نفذ 107 إزالات على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 153 إزالة على منافع الري، في حين نفذت هيئة الصرف 41 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام على مدار أسبوع بتنفيذ عدد من حملات إزالة بمختلف المحافظات النيلية، في ظل الموجة الـ 14 للإزالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات، وأسفرت عن تنفيذ 107 حالات تعد على مجرى نهر النيل شملت إزالة 9 حالات تعد بمحافظة الجيزة و3 حالات بالغربية و2 بالمنوفية و30 بالبحيرة و12 بكفر الشيخ وحالة واحدة بالدقهلية و10 بالمنيا و8 بأسيوط و15 بقنا و13 بالأقصر و4 بأسوان، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 (50684) حالة على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبان سكنية ومخالفات ردم بالمجرى ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.

من جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات خلال الفترة من 8 إلى 15 يناير الجاري، أسفرت عن تنفيذ 153 إزالة شملت إزالة 99 حالة تعد بمحافظة المنوفية و17 حالة بمحافظة أسيوط، و3 بسوهاج و34 بالشرقية ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري (136913) إزالة.

بدوره، أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت41 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 4 محافظات.
وقال مدين إن الحملات تضمنت تنفيذ إزالة واحدة بإقليم القناة وسيناء بزمام محافظة الإسماعيلية، إلى جانب تنفيذ 7 إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية، وتنفيذ إزالتين بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بني سويف، بالإضافة لتنفيذ 31 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (74047) إزالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
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