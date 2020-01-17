جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون مع مستشفي صحة المرأة ونقابة الأطباء

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة الأطباء بأسيوط وقسم التوليد وأمراض النساء بمستشفي صحة المرأة الجامعي متمثلًا في وحدة تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية , وهو ما ينطلق في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون بين الجانبين في مجالات تدريب وتأهيل الأطباء لتعزيز قدراتهم العلمية في مجال الأشعة التليفزيونية الخاصة بأمراض النساء والتوليد .
شهد توقيع البروتكول حضور كلًا من ضياء النشار مدير مستشفي صحة المرأة ممثلًا عن الدكتور أحمد مخلوف رئيس قسم النساء والتوليد , والدكتور حسن صلاح مدير وحدة أبحاث وتدريب الموجات فوق الصوتية , والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط , وذلك ضمن فعاليات أعمال ورشة العمل المتخصصة في الموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد , والتي نظمها قسم التوليد وأمراض النساء داخل وحدة تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفي صحة المرأة الجامعي وبالتعاون مع نقابة الأطباء والشراكة مع شركة الهلال وكيل شركة مندراي وذلك في الفترة من 15 إلي 16 من يناير الجاري .
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وفي هذا الإطار أوضح الدكتور ضياء النشار أن البرتكول يستهدف بناء أسس للتعاون المنتظم بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والعلمية التي تتناول التدريب علي كل ما يخص مجالات الأشعة التليفزيونية الخاصة بأمراض النساء والتوليد والاهتمام بكل ما هو جديد في هذا المجال , مؤكدًا في حرص إدارة الجامعة علي مواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية وبحثية في شتى المجالات واطلاع شباب الأطباء علي أحدث الدراسات والأبحاث العلمية المطبقة داخل مصر وخارجها .
وحول تفاصيل توقيع البروتوكول أوضح الدكتور حسن صلاح أن التعاون المشترك بين الطرفين يأتي في إطار الدور العلمي والبحثي للجامعة والهادف إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية متميزة تخدم شباب اأطباء في مختلف التخصصات , كما يتناول البرتكول التشجيع علي تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة وتطوير البحث الأكاديمي , إلي جانب توفير أماكن التدريب النظري والإكليني وعقد الدورات التدريبية المتخصصة بسعر مخفض للأطباء المشاركين لتعميم الاستفادة منها , وهو ما يأتي انطلاقًا من الأنشطة العلمية المتميزة التي تقوم بها وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية في التدريب وعمل الأبحاث الخاصة بالموجات فوق الصوتية ومواكبة كافة سبل البحث العلمي المتطور في هذا المجال .
شهد توقيع البروتكول حضور كلًا من ضياء النشار مدير مستشفي صحة المرأة ممثلًا عن الدكتور أحمد مخلوف رئيس قسم النساء والتوليد , والدكتور حسن صلاح مدير وحدة أبحاث وتدريب الموجات فوق الصوتية , والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط , وذلك ضمن فعاليات أعمال ورشة العمل المتخصصة في الموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد , والتي نظمها قسم التوليد وأمراض النساء داخل وحدة تدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفي صحة المرأة الجامعي وبالتعاون مع نقابة الأطباء والشراكة مع شركة الهلال وكيل شركة مندراي وذلك في الفترة من 15 إلي 16 من يناير الجاري .
تعديل اللوائح الدراسية لكلية الطب بنظام الساعات المعتمدة فى جامعة أسيوط
جامعة أسيوط تطلق الورشة الأولى من نوعها في صعيد مصر لتشخيص وعلاج القدم السكري
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور ضياء النشار أن البرتكول يستهدف بناء أسس للتعاون المنتظم بين الطرفين في مختلف المجالات التعليمية والعلمية التي تتناول التدريب علي كل ما يخص مجالات الأشعة التليفزيونية الخاصة بأمراض النساء والتوليد والاهتمام بكل ما هو جديد في هذا المجال , مؤكدًا في حرص إدارة الجامعة علي مواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية وبحثية في شتى المجالات واطلاع شباب الأطباء علي أحدث الدراسات والأبحاث العلمية المطبقة داخل مصر وخارجها .
وحول تفاصيل توقيع البروتوكول أوضح الدكتور حسن صلاح أن التعاون المشترك بين الطرفين يأتي في إطار الدور العلمي والبحثي للجامعة والهادف إلى تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية متميزة تخدم شباب اأطباء في مختلف التخصصات , كما يتناول البرتكول التشجيع علي تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة وتطوير البحث الأكاديمي , إلي جانب توفير أماكن التدريب النظري والإكليني وعقد الدورات التدريبية المتخصصة بسعر مخفض للأطباء المشاركين لتعميم الاستفادة منها , وهو ما يأتي انطلاقًا من الأنشطة العلمية المتميزة التي تقوم بها وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية في التدريب وعمل الأبحاث الخاصة بالموجات فوق الصوتية ومواكبة كافة سبل البحث العلمي المتطور في هذا المجال .