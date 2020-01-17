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أخبار العالم

مقتل وإصابة 3 سوريين جراء اعتداء إرهابي بمدينة حلب

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:34 م
مدينة حلب
مدينة حلب
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أ ش أ
قتل مدني وأصيب اثنان آخران نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) بأن المجموعات الإرهابية قصفت بالصواريخ حي جمعية الزهراء في مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل مدني وأصيب اثنان آخران.

يذكر أنه قتل 6 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح في وقت سابق جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي السكري بالمدينة.

وتتخذ مجموعات إرهابية من الأطراف الغربية مدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.
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