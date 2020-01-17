مقتل وإصابة 3 سوريين جراء اعتداء إرهابي بمدينة حلب

قتل مدني وأصيب اثنان آخران نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية في سوريا.





وذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) بأن المجموعات الإرهابية قصفت بالصواريخ حي جمعية الزهراء في مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل مدني وأصيب اثنان آخران.





يذكر أنه قتل 6 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح في وقت سابق جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي السكري بالمدينة.



