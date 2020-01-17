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أخبار العالم

فرنسا تنشر منظومة رادار دفاعية في السعودية .. ما السبب؟

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:27 م
فرنسا تنشر منظومة
فرنسا تنشر منظومة رادار دفاعية في السعودية
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قسم الخارجي
قال مسؤولون إن فرنسا نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر 2019.

واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره، وفقا لوكالة "رويترز"

فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".

ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.

بينما قال مسؤولون فرنسيون إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار، ولم يفصحوا عن المزيد من التفاصيل.
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