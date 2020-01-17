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مرأة

اكتشفي ماذا يحدث لـ أحلامك أثناء فترة الحمل؟

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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آلاء حسن
بين الأرق والإرهاق والتعود على فكرة وجود طفل في الطريق، قد تجد نفسك تكافح مع النوم حتى قبل أن تشاركي أخبار الحمل، يمكن أن يحدث الحمل فسادًا في لياليك قبل وصول الطفل بفترة طويل.

كلما شعرت بالتعب أكثر كلما زاد شغف جسمك بالراحة في ليلة سعيدة لكن في حين أن زيادة نومك يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن، فقد تلاحظ أن الأمور مختلفة حتى عند النوم إنها تجربة شائعة تتغير أحلامك أثناء الحمل.

وأثناء الحمل قد تشاهد الصور وتشعر بالعواطف، وقد تؤدي بعض الأحلام إلى إطلاق الأفكار يتذكر بعض الناس أحلامهم بعد الاستيقاظ ، بينما قد يكون للآخرين أحلام متعددة ، لكنهم غير قادرين على تذكر واحدة في الصباح.

بعض النساء الحوامل يعتقدن أن لديهن أحلاما أكثر أثناء الحمل، من المحتمل أن يكونوا يحلمن فعليًا في دورة نوم مدتها 8 ساعات، أو قد تكون الزيادة ناتجة عن النوم أو القيلولة لساعات إضافية كل يوم.

ويمكن أن يكون لتقلب الهرمونات أثناء الحمل تأثير هائل على جسمك نتيجة التغيرات الهرمونية، وتواجه بعض النساء الحوامل تقلبات مزاجية.
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