مركز شباب المينا بالغردقة يستضيف منافسات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب للصم



وفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية يلتقي منتخب الأقصر مع منتخب المنيا ويلتقي منتخب بني سويف مع منتخب الدقهلية ويلتقي منتخب قنا مع منتخب أسوان.



وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، وتختتم منافسات المجموعات بمحافظة مطروح مارس المقبل.



ضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وتقام بمحافظة البحر الأحمر، بينما تضم المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وتقام بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية) وتقام بمحافظة مطروح.



ومن المقرر أن يصعد الاول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي بمحافظة الاسكندرية مطلع أبريل2020 .

يستضيف مركز شباب المينا بمدينة الغردقة بمحافظة البحرالأحمر منافسات المجموعة الثانية بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من ( 15-23) ينايرالجاري، بمشاركة محافطات (المنيا، الدقهلية، أسوان، الأقصر، قنا، بني سويف).ففي الجولة الأولي تعادل منتخب الدقهلية للصم مع منتخب المنيا سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما، كما تعادل منتخب الأقصر للصم مع منتخب اسوات إيجابيا بهدف لكل منهما، فيما حقق منتخب بني سويف للصم فوزه الأول علي منتخب قنا بهدف نظيف، وبذلك يتصدر منتخب بني سويف المجموعة الثانية بثلاث نقاط، يليه منتخبات المنيا والدقهلية واسوان والأقصر بنقطة لكل منهما، ويأتي منتخب قنا برصيد خالي من النقاط بعد خسارته من منتخب بني سويف بهدف نظيف.