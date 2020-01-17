تعليم كفر الشيخ: منع دخول المحمول في لجان امتحانات الإعدادية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه سوف تنطلق غدا السبت امتحانات الشهادة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي" بمدارس المحافظة.



أوضحت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة يبلغ 53 ألف و578 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 335 لجنة بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ .



وأكدت الدكتورة بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها وجهت رؤساء اللجان وأعضاء الكنترول بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مشيرة إلى أنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للرد على أي استفسارات ،وحل المشكلات.



وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية مشددة، وأنها تتابع الكنترول الرئيسي وال10 كنترولات فرعية بالإدارات التعليمية.



وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها شددت على منع دخول المحمول للجان، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.



وأوضحت أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير ،وتوزيع الأسئلة ،ولجان النظام والمراقبة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.



وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن مدير الإدارة التعليمية يتحمل المسئولية كاملة عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحة على الدعم الكامل من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ ،واللواء محمود حسن ،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم.



كما شددت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، على التأكد من أسماء المشاركين في لجان الإدارات التعليمية وتوقيعهم على الموانع ،مشيرة إلى أن هناك عقاب صارم اذا ثبت وجود من له أقارب تصل إلى الدرجة الرابعة، وأصدرت تعليماتها بوجود سبورات بجوار باب اللجنة يلصق عليها الجداول ودليل اللجان وعقوبات قانون الغش.



وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ان شعار الامتحانات " لا للغش"مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن يتفوق الغشاش ويرسب المجتهدون أو ينالون درجات أقل ، وفي حالة ضبط حالات غش لابد من إثبات الحالة وإعداد تقارير يومية بذلك أولا بأول.



كما أصدرت مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تعليماتها بإنشاء مركز تجمع للمعلمين بكل إدارة يحضر فيه المعلمون كاحتياطي لسد عجز الملاحظين باللجان ويتم فيه حصر الغياب والحضور ، ووجهت بتواجد عشرة معلمين احتياطي لكل لجنة امتحانيه ضمانا لحسن سير اللجنة، محذرة من مغبة التغيب عن الامتحانات بدون عذر وبدون اعتماد رسمي، وأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سيتكرم أفضل لجنة إدارة تعليمية تدير العملية الامتحانية دون اية مشاكل، محققة العدالة بين الطلاب.