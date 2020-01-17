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رياضة

الكاف يتحمل التكاليف.. الزمالك يكشف حقيقة خطاب مباراة السوبر الأفريقي بقطر

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:21 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقيهم فاكسا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه الكاف عن تحمله لتكلفة سفر بعثة الأبيض إلى قطر لمواجهة الترجى التونسى فى بطولة السوبر الأفريقى المقرر إقامتها يوم 14 من شهر فبراير المُقبل.

وشدد الكاف فى خطابه المُرسل إلى الزمالك عن إرسال أسماء البعثة البيضاء قبل 15 يومًا من المواجهة المنتظرة والتى سيتحمل فيها الكاف تكلفة سفر 25 فردا.

وكشف الـ"كاف"، فى خطابه إلى الزمالك إنه سيتحمل تكلفة سفر 25 فردا مقسمين إلى 18 لاعبا و7 مسؤولين وذلك على الدرجة الاقتصادية.

وكان الزمالك قد نشر بيانا رسميًا إنه حتى الآن يرفض خوض السوبر فى قطر وأرسل الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة ورد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" على بيان نادي الزمالك بطل الكونفدرالية بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي قائلين:"لم يصلنا أى خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."
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