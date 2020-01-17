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رياضة

خناقة شوارع فى مباراة بـ دوري المظاليم

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:34 م
خناقة شوارع
خناقة شوارع
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يسرى غازى
شهدت إحدى المباريات التي أقيمت مؤخرا فى دورى الدرجة الرابعة بدوري المظاليم، التابعة إلى منطقة القاهرة، خناقة شوارع بين العديد من اللاعبين وحكم المباراة.

بدأت الخناقة فى المباراة التى جمعت بين فريق البساتين وهليوبوليس التي أقيمت ضمن منافسات الدرجة الرابعة عقب قيام حكم اللقاء عمرو سامى بإشهار البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي هليوبوليس إثر عرقلته أحد لاعبي المنافس على خط التماس.

الأمر الذي أدى إلى اعتراض اللاعب على قرارات الحكم ولدى قيام الأخير بتدوين اسم اللاعب الذي حصل على البطاقة الحمراء حدث احتكاك من أحد لاعبى هليوبوليس بالحكم ما جعل عمرو سامي يطلق ألفاظا خارجة وبعدها اشتعل الملعب وحدث هرج ومرج ومحاولات للاعتداء على حكم المباراة.

بدوره تصدى الحكم عمرو سامي لكافة المحاولات للإعتداء عليه من قبل لاعبي فريق هليوبوليس فى إطار الدفاع عن النفس الأمر الذي جعل البعض من المتواجدين داخل ملعب المباراة يدعو إلى إخراج طاقم التحكيم.

وعقب ذلك تعرض البعض من لاعبي فريق هليوبوليس إلى الإيقاف لمدة 6 شهور بناء على تقرير حكم اللقاء والذي اطلعت عليه لجنة مسابقات منطقة القاهرة.

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