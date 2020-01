نبيلة ونادية وسميحة وهالة في كواليس نساء من ذهب

View this post on Instagram

إلي #لبنان الآن مع أسره المسلسل حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة #نبيلة_عبيد والفنانة القديرة #سميحة_ايوب والجميلة #هالة_فاخر ومخرج العمل الأستاذ #وائل_احسان حنبدأ التصوير يوم ٢٠ يناير إن شاء الله يارب العمل يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقني ويوفقنا جميعاً يارب 🙏🏻 ونقدم لكم في شهر رمضان حاجه جديدة وممتعه تسعدكم #نادية_الجندي ♥️♥️