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فن

نبيلة ونادية وسميحة وهالة في كواليس نساء من ذهب

السبت 18/يناير/2020 - 04:24 ص
نبيله ونادية وسميحة
نبيله ونادية وسميحة وهالة
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محمد بدران
شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة من كواليس عملها الجديد مسلسل "نساء من ذهب"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة بصحبة نادية الجندي، كل من نبيلة عبيد، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، ومخرج المسلسل وائل إحسان.

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة: "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان".

وتابعت الجندي: "هنبدأ التصوير 20 يناير إن شاء الله، يارب العمل يعجبكم، وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقني ويوفقنا جميعا يارب، ونقدم لكم شهر رمضان حاجة جديدة وممتعة تسعدكم".

والمسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، كان دورها في مسلسل "أسرار" إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف أحمد صبحي، وعرض في 2015.
نبيلة ونادية وسميحة وهالة في كواليس نساء من ذهب
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