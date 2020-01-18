أكبر مركز في أسوان.. تعرف على سلسلة مجدي يعقوب لمنح الأمل في عمليات القلب

بصمات واضحة وإنجازات خالدة يجسدها يومًا بعد يوم أبناء مصرنا الحبيبة من العظماء الذين يحفرون أسماءهم بحروف من نور ، وفى هذا المقام يظهر بوضوح اسم العالم الجليل والبروفسيور والإنسان الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى الذى سيظل علامة خالدة فى جبين المصريين ودول العالم يتذكرون له كل الخير جيلًا بعد جيل لما قدمه ويقدمه للإنسانية من خدمات جليلة دون تحمل البسطاء ومحدودى الدخل وغيرهم الكثير من فئات المجتمعات أى أعباء مالية ، فجميع الخدمات يقدمها مجانًا فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى دول العالم .





وفى هذا الإطار تلقى " صدى البلد " الضوء على " سلسلة الأمل " التي أسسها السير مجدى يعقوب فى المملكة المتحدة عام 1995، والتى تعتبر مؤسسة طبية خيرية ‏تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة تهدد حياتهم وذلك بتقديم العلاج الطبى والجراحى مجانًا .





فقد سميت هذه المؤسسة الخيرية بهذا الإسم ، لأن سلسلة من الأشخاص المشتركين فى هذا المشروع يتبرعون بالمال ، وبالمساعدة الطبية وغيرها ، ففى طفولته شاهد السير مجدى يعقوب أطفالًا يعانون من أمراض قلبية تهدد حياتهم وأوجاعٍ جمة يعانون منها حتى يستطيعوا العيش، عندها قرر بأن يصبح هو أمل لهؤلاء الأطفال عن طريق تأسيس سلسلة الأمل حيث استطاعت سلسلة الأمل تشخيص حالة آلاف الأطفال وإجراء أكثر من 600 عملية قلب مفتوح حتى الآن .





‏‏ولقد أدخل المركز أيضًا العديد من التحديثات لتحسين معايير خدمات المركز ولمساعدة الأطفال بطرقٍ متطورةٍ أكثر. لقد بدأت السلسلة بورشة عمل لتدريب الطواقم الطبية داخل وخارج المملكة المتحدة ، كما تم إنشاء وحداتٍ طبيةٍ كلية حتى يستطيع الأطفال الحصول على العلاج في دولهم. وترسل "السلسلة" طواقم طبية متطوعة إلى مراكز متخصصة بالقلب في جميع أنحاء العالم، مثل مصر، وإثيوبيا وغيرها لإجراء العمليات للأطفال في هذه الدول .





وقد وجه البروفيسور مجدى يعقوب كل إهتمامه لإجراء الجراحات المجانية فى الدول الإفريقية ومصر ، كما حرص جراح القلب العالمى على تحمل التكاليف الباهظة لهذه العمليات والتى كان يقوم بإجرائها بإنجلترا وفرنسا مجانًا لأطفال أسوان خاصة ومصر عامة من خلال جمعية سلاسل الأمل ، وإعترافًا بكل هذه الخدمات الإنسانية منحته ملكة بريطانيا لقب سير تكريما له وأيضًا لقب فارس ، كما كرمته الملكة صوفيا ملكة أسبانيا بالميدالية الذهبية ، فيما لقبته الأميرة الراحلة ديانا بملك القلوب ودخل موسوعة جينيس عام 1980 لقيامة بإجراء 100 عملية قلب فى عام واحد ، وكذا حصول السير مجدى يعقوب على لقب أسطورة الطب فى العالم من جامعة شيكاغو الأمريكية من بين خمس مرشحين ، وأخيرًا سيتم منحه وتكريمه كأفضل شخصية فى الوطن العربى.





والسير مجدى حبيب يعقوب من مواليد 16 نوفمبر 1935 وهو بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب بارز، من مواليد مدينة بلبيس محافظة الشرقية، لعائلة قبطية أرثوذكسية، وتنحدر أصولها من المنيا، درس الطب فى جامعة القاهرة، وتعلم فى شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا فى عام 1962 ليعمل بمستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين فى مستشفى هارفيلد ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم، وعُين أستاذًا فى المعهد القومى للقلب والرئة عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب، ثم قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس، والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبى على قيد الحياة حتى موته فى يوليو 2005، ومن بين المشاهير الذين أجرى لهم عمليات كان الكوميدي البريطاني إريك موركامب، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس فى عام 1966، ويُطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب "ملك القلوب".





وحصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بـلندن، وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من كل من: جامعة برونيل، وجامعة كارديف، وجامعة لوفبرا، وجامعة ميدلسكس "جامعات بريطانية"، وكذلك من جامعة لوند بـالسويد، وله كراس شرفية فى جامعة لاهور بباكستان، وجامعة سيينا بإيطاليا.





كما حصل الدكتور مجدى يعقوب على وسام الاستحقاق البريطانى لسنة 2014 من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وفى القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2011 تم التصديق من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يوم 6 يناير 2011 على منح الدكتور "مجدى حبيب يعقوب" وسام قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة والمخلصة فى مجال جراحة القلب، وقد استلمها بنفسه فى حفل خاص أقيم على شرفه.





ورأت لجنة التحكيم أن الدكتور يعقوب قد انجز أكثر من 20 ألف عملية قلب فى بريطانيا، وساهم بعمل جمعية خيرية لمرضى القلب الاطفال فى دول العالم النامية، ولا يزال يعمل فى مجال البحوث الطبية، لذا تم اختيارة من لجنة التحكيم ليكون الشخصية البارزة فى الحفل، وتم تسليمه الجائزة فى نهاية الحفل مع حضور عشرات الأشخاص الذين ساهم الدكتور يعقوب بإنقاذ حياتهم على خشبة المسرح.



