سيراميكا كليوباترا: استغربنا من شكوى نادي إنبي .. وسنرد بمذكرة

أبدى معتز البطاوي ، المشرف على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا ، استغرابه من شكوى نادي إنبي ضد النادي بسبب تضرره من إعارة لاعبه النيجيري جاكوب نجوكو إلى نادي المقاولون العرب على حد قولهم.



وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد أعار لاعبه النيجيري جاكوب نجوكو لنادي المقاولون العرب لمدة 6 أشهر .



وقال البطاوي في تصريحات تليفزيونية "استغربت من شكوى نادي إنبي، النادي البترولي عودنا على احترافيته في عالم كرة القدم، لكن الذي سمعته أنهم قاموا بفسخ عقد اللاعب لتسجيل لاعب آخر ، المفترض أن يأتي النادي بلاعب أولًا ، ثم يرى مَن مِن لاعبي الفريق الحاليين الذي سيقوم باستبداله."



وأضاف: "أصدرنا بيانًا، ملخصه أننا في يوم 9 يناير ، تلقينا خطابًا رسميًا من نادي إنبي بطلب لإستعارة جاكوب، بعد دراسة العرض، والأخذ برأي مجلس الإدارة والجهاز الفني، قمنا بالرد على الخطاب بعدها بيومين وحددنا طلباتنا للتخلي عن اللاعب، حدثني عبدالناصر محمد مدير الكرة في إنبي ، وطالب بتقليل طلباتنا المادية، ولم نتوصل لوفاق في الأخير".



وأكمل :" في نفس التوقيت ، في يوم 12 يناير ، طلب نادي المقاولون منا إستعارة اللاعب بنفس القيمة المادية التي حددناها لنادي إنبي وبدون بند الأحقية في الشراء الذي اشترطه نادي إنبي، قمنا بالرد على طلب نادي المقاولون ، واجتمعنا بمسئوليهم ، وتم التوقيع واتممنا الصفقة بإعارة اللاعب لـ 6 أشهر مقابل مبلغ مادي."



واختتم كلامه :"يوم 13 يناير مساء، فوجئنا بفاكس من نادي إنبي بأنهم موافقين على طلباتنا التي قدموها يوم 11 ،لا أعرف لماذا قدم إنبي شكوى ضدنا، وسنرد عليها بمذكرة غدًا ، قرار التخلي عن اللاعب راجع للجهاز الفني، المنافسة في الدوري مازالت مستمرة ، ونتمنى الصعود للدوري الممتاز.



يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا قد أصدر بيانا رسميا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بصفقة انتقال النيجيري جاكوب نجوكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادي المقاولون العرب، وما صاحبه من شكوى رسمية لنادي إنبي في اتحاد الكرة.



