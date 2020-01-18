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فن

وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد أزمة صحية

السبت 18/يناير/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
توفيت قبل قليل والدة الفنان حسام داغر بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضها منذ فترة لازمة صحية.

وعانى حسام داغر خلال الأيام الماضية على خلفية مرض والدته، ونشر صورة لوالدته، عبر حسابه بموقع إنستجرام وقال: يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفى وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني.

وأضاف: الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وبالحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت.
وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد أزمة صحية
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