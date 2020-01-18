AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يكشف كواليس أزمة مؤجلات الدوري الموسم الماضي

السبت 18/يناير/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، أخبره أنه سيشكل لجنة برئاسته لحل أزمة مؤجلات الدوري الموسم الماضي.

وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " كان هناك أزمة في المؤجلات بالدوري وتم الإتفاق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الماضي، على ذلك".

وأضاف أن تم الإتفاق ان تكون القرارات تعلن من خلال مجلس إدارة أبو ريدة ووافق على هذا القرار.

وتابع أن أحمد مجاهد رفض أن يتم الإعلان من خلال الإتحاد، مؤكدا أنه تفاجأ بموقف عامر حسين بإعلانه عن قرارت غير المتفق عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجدي عبدالغني يكشف سبب تسلم أبو ريدة جائزة أفضل اتحاد الكرة رغم استقالته.. فيديو

أحمد شوبير: هاني أبوريدة لم يحترم اسمى.. فيديو

انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو

ترشيحاتنا

كعكة ليبيا.. لماذا تصر قطر على حضور مؤتمر برلين؟

جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب

ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة.. فيديو

هجمات إرهابية.. تحذير عاجل من الخارجية الأمريكية لمواطنيها في إيطاليا

صدمت قطة من غير قصد.. الإفتاء تنصحها بهذا الأمر

خلاف بين جارتين يتحول إلى نزاع قضائي استمر سنوات.. والسبب قط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روحهم على كف عفريت.. نساء يرقصن بالبكاء أمام زعيم كوريا.. شاهد

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها