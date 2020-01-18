أحمد شوبير يكشف كواليس أزمة مؤجلات الدوري الموسم الماضي



أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، أخبره أنه سيشكل لجنة برئاسته لحل أزمة مؤجلات الدوري الموسم الماضي.



وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " كان هناك أزمة في المؤجلات بالدوري وتم الإتفاق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الماضي، على ذلك".



وأضاف أن تم الإتفاق ان تكون القرارات تعلن من خلال مجلس إدارة أبو ريدة ووافق على هذا القرار.



وتابع أن أحمد مجاهد رفض أن يتم الإعلان من خلال الإتحاد، مؤكدا أنه تفاجأ بموقف عامر حسين بإعلانه عن قرارت غير المتفق عليها.