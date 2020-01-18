الجيش الليبي: تركيا مستمرة في خرق الهدنة.. وأمريكا تفرض عقوبات على مسئول بالحرس الثوري الإيراني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن تسديد ديون خارجية بمليارات الدولارات

اليونان: نتوقع رفضا أوروبيا لاتفاقيتي السراج أرودغان

الجيش الليبي: تركيا ركبت منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين، الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن البنك المركزي المصري أعلن أنه جرى سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 44.6 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية، في الفترة من 2015 إلى 2019، مشيرًا إلى أن الالتزامات الخارجية التي جرى سدادها موزعة بواقع 36.5 مليار دولار أقساطا لديون مستحقة، و8.1 مليار دولار فوائد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال إنه يتوقع رفضا أوروبيا لمذكرتي التفاهم الليتين وقعتهما حكومة فايز السراج الليبية مع تركيا، وتتعلقان بالاتفاق البحري وبإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مضيفًا: "تشجع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على التصرف البناء، في محادثات برلين بشأن ليبيا".





وركزت "القبس" على تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، بأن ميليشيات طرابلس وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة وقامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي أميركية في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.





وأضاف: "رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات طرابلس في فترة وقف إطلاق النار"، مردفًا: "رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".





وقالت "الراي" إن السلطات العراقية، الجمعة، أنها ألقت القبض على مفتي تنظيم داعش الإرهابي شفاء نعمة المكنى بـ"أبو عبد الباري"، وذلك بعد تلقي شرطة نينوى معلومات دقيقة عن مكان اختبائه، وبعد مداهمة في مدينة الموصل شمالي البلاد.





وركزت "الأنباء" عن بيان وزارة الدفاع التونسية، بشأن التقارير الصحفية التي ذكرت أن طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي التونسي، قادمة من ليبيا، نافية صحة تلك الأنباء، حيث قالت: "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص رصد طائرات دون طيار (درون) داخل الحدود التونسية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن هذه الطائرات لم تجتز بالمرة المجال الجوي التونسي".





وأوضحت الوزارة أن الطائرة كانت تحلق "قرب رسم الحد داخل التراب الليبي".





دوليًا، قالت "الوطن" إن مبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك كشف أن التهديدات التي تطلقها طهران ستؤدي فقط إلى عزلتها بدرجة أكبر، وذلك بعدما قال مرشدها علي خامنئي إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها، مضيفًا أن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قيادي في الحرس الثوري الإيراني برتبة برجادير جنرال في أحدث خطوة من بلاده ضد إيران.



