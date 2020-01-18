احتجاجا على حكومة السراج..ليبيون يقتحمون مواقع النفط والموانئ دعما للجيش الوطني

تداول نشطاء ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام مواطنين باقتحام ميناء الزويتينة النفطي، دعما للجيش الليبي، ولمنع التمويل عن حكومة السراج.
وكان شيخ قبيلة الزوية، العمدة السنوسي الحليق الزوي، قد أعلن انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية مؤكدا أن الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط، وكذلك المطالبة بإعادة مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي.
وقال الحليق لوكالة الأنباء الليبية إننا أغلقنا حقل السرير وتوقف بموجبه العمل بميناء الزويتينة النفطي، لافتا إلى أن صباح السبت سيشهد إيقاف كافة حقول النفط وبالتالي إيقاف كافة الموانئ في شرق البلاد،منوها إلى أن كافة قبائل المنطقة تشارك في هذا الحراك لحين تنفيذ المطالب.