AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

احتجاجا على حكومة السراج..ليبيون يقتحمون مواقع النفط والموانئ دعما للجيش الوطني

السبت 18/يناير/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
تداول نشطاء ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام مواطنين باقتحام ميناء الزويتينة النفطي، دعما للجيش الليبي، ولمنع التمويل عن حكومة السراج.

وكان شيخ قبيلة الزوية، العمدة السنوسي الحليق الزوي، قد أعلن انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية مؤكدا أن الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط، وكذلك المطالبة بإعادة مؤسسة النفط لمقرها في بنغازي.

وقال الحليق لوكالة الأنباء الليبية إننا أغلقنا حقل السرير وتوقف بموجبه العمل بميناء الزويتينة النفطي، لافتا إلى أن صباح السبت سيشهد إيقاف كافة حقول النفط وبالتالي إيقاف كافة الموانئ في شرق البلاد،منوها إلى أن كافة قبائل المنطقة تشارك في هذا الحراك لحين تنفيذ المطالب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعادة فتح 4 موانئ نفطية في شرق ليبيا

المسماري: الحقول النفطية بالكامل تحت تأمين القوات المسلحة الليبية

الأحوال الجوية تغلق موانئ النفط شرقي ليبيا

صفعة للمليشيات والطيران التركي.. الجيش الليبي يكشف أهمية السيطرة على قاعدة القرضابية الجوية

إغلاق موانئ نفطية في ليبيا احتجاجا على التدخل التركي

أردوغان يفسد مؤتمر برلين قبل عقده.. تركيا ترسل قوات عسكرية لدعم ميليشيات طرابلس.. مساع روسية لمحاصرة تفاقم الأزمة.. والجيش الوطني يتعهد بتحرير ليبيا وفرض الأمن

ترشيحاتنا

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

أخبار التوك شو..سامح شكري: نحرص على حماية مصالحنا المائية وتوفير ما يحتاجه المصريون..ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة

الخطأ في التصويت.. شوبير: محمد صلاح له موقف في رقبتي لن أنساه.. شاهد

ضبط طالب بحقوق المنوفية دهس 4 مواطنين بسيارته.. صور

10 تصريحات نارية.. شوبير يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. شاهد

وفاة والدة الفنان حسام داغر بعد أزمة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم .. سعر جاكيت زوجة تامر حسنى

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

حيلة جديدة للتهريب.. شاهد فتاة مخبأة داخل تابلوه السيارة.. صور