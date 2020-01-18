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أخبار البلد

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

السبت 18/يناير/2020 - 09:50 ص
ميناء شرم الشيخ البحرى
ميناء شرم الشيخ البحرى
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أحمد أبوشوشة
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 25-27 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 متار والضغط 1017 درجة وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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